Житель Солсбери привез в Калининград автобус с иностранными туристами
В начале сентября в Калининград прибыл автобус с иностранными туристами сразу из нескольких англоязычных стран: из США, Великобритании и Австралии. Интересно, что организатором поездки оказался уроженец английского города Солсбери. Название этого города и ряда его достопримечательностей стало мемом в социальных сетях после известных событий, поэтому корреспонденты «Комсомолки» решили узнать, на что именно захотел посмотреть солсбериец в Калининграде. Первым же предположением стал Кафедральный собор на острове Канта, так как на его башне имеются любопытные часы и шпиль.
Мы связались в оператором «Балтма Турс», организовавшим приезд иностранцев в город, и одна из его сотрудниц тут же поинтересовалась, с чем связан интерес журналистов к иностранцам.
- С тем, что туристы из Солсбери, - ответили мы.
- Они не из Солсбери. А вот заказчик родился и вырос в Солсбери. Но это никак не связано с делом Скрипалей, если вас это интересует. И вообще, если вы хотите хайпануть на какой-нибудь прикольной теме, то поищите кого-нибудь другого.
Тем временем, известно, что туристы посетили как минимум два музея в Калининграде: это Фридландские ворота и Историко-художественный музей.