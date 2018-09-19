Житель Солсбери привез в Калининград автобус с иностранными туристами

19 Сент. 18:19 2018-09-19T18:45:13+03:00

Кафедральный собор с его шпилем мог стать одной из целей туристов Фото: Иван МАРКОВ

По словам представителя туроператора, поездка не была связана с делом Скрипалей

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В начале сентября в Калининград прибыл автобус с иностранными туристами сразу из нескольких англоязычных стран: из США, Великобритании и Австралии. Интересно, что организатором поездки оказался уроженец английского города Солсбери. Название этого города и ряда его достопримечательностей стало мемом в социальных сетях после известных событий, поэтому корреспонденты «Комсомолки» решили узнать, на что именно захотел посмотреть солсбериец в Калининграде. Первым же предположением стал Кафедральный собор на острове Канта, так как на его башне имеются любопытные часы и шпиль.

Мы связались в оператором «Балтма Турс», организовавшим приезд иностранцев в город, и одна из его сотрудниц тут же поинтересовалась, с чем связан интерес журналистов к иностранцам.

- С тем, что туристы из Солсбери, - ответили мы.

- Они не из Солсбери. А вот заказчик родился и вырос в Солсбери. Но это никак не связано с делом Скрипалей, если вас это интересует. И вообще, если вы хотите хайпануть на какой-нибудь прикольной теме, то поищите кого-нибудь другого.

Тем временем, известно, что туристы посетили как минимум два музея в Калининграде: это Фридландские ворота и Историко-художественный музей.