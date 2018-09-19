2018-09-19T19:42:23+03:00
Общество

Наталья Шевцова: Сейчас не время технократов, а профессионалов

По словам министра сельского хозяйства Калининградской области, подбору своих сотрудников уделяется пристальное внимание
Иван МАРКОВ
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Наталья ШевцоваНаталья ШевцоваФото: Иван МАРКОВ
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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова заявила, что время технократов прошло.

- Сейчас не время технократов, а время профессионалов и жесткого подхода к своей работе, - заявила Шевцова. - То есть, говорить о том, как было бы хорошо, и что можно было бы сделать нашим предшественникам – это одно, а когда от тебя нужны результаты, и ты должен совершать как можно меньше ошибок и двигаться быстро вперед профессионально, наверное, это сегодняшнее требование.

Далее Шевцова заявила, что считает работу своего министерства эффективной.

- У нас была проведен целенаправленная работа на подбор кадров, на усиление коллективизма, на понимание целей и задач. Всем, кто приходит на работу и начинает разговор, я начинаю объяснять с самого начала: основная наша функция – это государственная поддержка, и мы тут с вами не читаем книгу, а пишем ее для Калининградской области, - добавила министр.

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