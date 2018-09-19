В Калининградской области на прилавках появятся грецкие орехи местного производства

19 Сент. 19:51 2018-09-19T20:00:24+03:00

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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова сообщила, что уже в ближайшее время на прилавках могут появиться новые продукты, выращенные в нашем регионе.

- Голубика, яблоки, также мы в этом году заложили орешник, - заявила Шевцова. - Вернее, в конце прошлого года, и весь этот год у нас в Гвардейском районе сажают грецкие орехи. Причем, они сажаются индустриальным типом, на определенном подвое, с определенными опылителями, что говорит о профессиональном подходе. Это будет промышленный орешник. Затем это же хозяйство, «Аквамарин», посадит и фундук. Сегодня закладываются мощности для сушки и переработки орехов для дальнейшей реализации, в том числе и на экспорт