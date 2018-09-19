В Калининградской области появится новый мукомольный завод

19 Сент. 20:13 2018-09-19T20:14:34+03:00

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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова сообщила, что в регионе планируется строительство нового мукомольного завода.

- Исходя из экономической и продовольственной безопасности, мы прорабатываем вопрос возможности появления в Калининградской области мукомольного завода, - заявила Шевцова. - Они существовали в Калининградской области, и качество муки в современном мире больше зависит не от качества зерна, а от качества тех добавок, которые добавляются хлебопеками.

Тут же министр добавила, что хлеб, выпекаемый в регионе, признан одним из лучших. В России и на международных выставках мы не раз занимали призовые места, а замороженный хлеб Первым хлебозаводом даже экспортируется.