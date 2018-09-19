Калининградская область в этом году экспортирует сельхозпродукции на миллиард долларов

19 Сент. 20:25 2018-09-19T20:25:48+03:00

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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова озвучила, на какую сумму регион осуществляет экспорт своей сельхозпродукции.

- Сегодня мы экспортируем примерно на миллиард долларов в год, - заявила министр. - Это хорошо. Наш регион является лидирующим, но не надо забывать, что этот показатель нам дает, в основном, группа компаний «Содружество», которая перерабатывает ввезенную в Калининградскую область продукцию в виде соевых бобов. Перерабатывается эта продукция на шрота и на масло. Масло полностью идет на экспорт.

Второе место по экспорту занимают растениеводы.

- Рапс и пшеница – тоже экспортный товар. Это наш товар, цена на который формируется на бирже. В этом году цена на бирже позволяет нам снова поднять голову и твердо встать на ноги. Рассчитываю, что этот год станет тем толчком, который в ближайшие два или три года нам позволит пойти вперед, - добавила Шевцова.

Министр добавила, что в год в регионе производится 350-450 тысяч тонн зерновых, из которых область потребляет около 250 тонн.