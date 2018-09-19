2018-09-19T20:42:45+03:00
Общество

Министр сельского хозяйства Калининградской области: Страны Прибалтики не могут сравниться с качеством нашей рыбной продукции

По словам Натальи Шевцовой, улучшение произошло из-за модернизации рыболовных траулеров
Иван МАРКОВ
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За рыбой в Калининград, по словам Шевцовой, едут со всей РоссииЗа рыбой в Калининград, по словам Шевцовой, едут со всей РоссииФото: Иван МАРКОВ
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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова заявила, что Калининградская область обогнала Прибалтику по качеству рыбной продукции.

- Рыба – это лицо Калининградской области. И рыбаки - лицо Калининградской области, - бодро заявила Шевцова. - Наша рыбная отрасль вышла на абсолютно новый уровень. За последние годы, начиная с 2013-го, было модернизировано 16 малых рыболовных траулеров. Эта деятельность нам позволила иметь сегодня на вылове рыбу такого качества, что наши шпроты стали одними из лучших, если не самыми лучшими в России. Даже бывшие страны Прибалтики не могут сравниться с тем качеством, которое у нас есть сегодня. За нашими шпротами приезжают в Калининград, их спрашивают в магазинах России. Нам есть, чем гордиться.

Квоты по океаническому и прибрежному лову, по словам Шевцовой, Калининградская область использует от 70 до 90%.

- Мы готовы перерабатывать больше рыбы, чем вылавливаем, но количеством прибрежного лова мы ограничены. Например, по итогам 2017 года, у нас произведено 383 тысячи тонн рыбной продукции, - добавила Шевцова.

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