Министр сельского хозяйства Калининградской области: Страны Прибалтики не могут сравниться с качеством нашей рыбной продукции

19 Сент. 20:42 2018-09-19T20:42:45+03:00

За рыбой в Калининград, по словам Шевцовой, едут со всей России Фото: Иван МАРКОВ

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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова заявила, что Калининградская область обогнала Прибалтику по качеству рыбной продукции.

- Рыба – это лицо Калининградской области. И рыбаки - лицо Калининградской области, - бодро заявила Шевцова. - Наша рыбная отрасль вышла на абсолютно новый уровень. За последние годы, начиная с 2013-го, было модернизировано 16 малых рыболовных траулеров. Эта деятельность нам позволила иметь сегодня на вылове рыбу такого качества, что наши шпроты стали одними из лучших, если не самыми лучшими в России. Даже бывшие страны Прибалтики не могут сравниться с тем качеством, которое у нас есть сегодня. За нашими шпротами приезжают в Калининград, их спрашивают в магазинах России. Нам есть, чем гордиться.

Квоты по океаническому и прибрежному лову, по словам Шевцовой, Калининградская область использует от 70 до 90%.

- Мы готовы перерабатывать больше рыбы, чем вылавливаем, но количеством прибрежного лова мы ограничены. Например, по итогам 2017 года, у нас произведено 383 тысячи тонн рыбной продукции, - добавила Шевцова.