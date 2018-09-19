Наталья Шевцова объяснила, в чем сложность ввода в оборот сельхоз земель в Калининградской области

19 Сент. 21:11 2018-09-19T21:15:24+03:00

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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова рассказала, в чем проблема ввода сельхоз земель в оборот.

- У нас сегодня не используется примерно около 200 тысяч га, но, к сожалению, эти земли не остались в единых и крупных массивах, - пояснила министр. - Они немножко похожи на лоскутное одеяло. Это составляет главную трудность. Земли, которые остались – это неудобья, немелиорированные земли. Их надо подготовить, чтобы пришел инвестор. Ввод 1 га такой земли составляет около 150 тысяч рублей. Это колоссальнейшие затраты.

По словам Шевцовой, в оборот сегодня введено примерно 67% земель сельхоз назначения.

- Тема очень острая, и вчерашнее выступление министра Патрушева говорит о том, что ввод в оборот неиспользуемых земель будет одной из основных тем в ближайшие 5 лет. За последние 6 лет нами введено в оборот 180 тысяч га неиспользуемых земель сельхоз назначения. Это стало возможным благодаря тому, что в 2012 году была запущена программа ввода в оборот, - добавила Шевцова.