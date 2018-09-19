В Калининградской области из-за чумы свиней уничтожено почти 140 тысяч животных

19 Сент. 22:45 2018-09-19T22:45:26+03:00

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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» глава министерства сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова рассказала, как правительство борется с последствиями африканской чумы свиней, разразившейся в регионе.

- Наша задача – восстановить поголовье свиней к началу 2019 года, - заявила Шевцова. - Для этого мы прилагаем все усилия со стороны администраций, чтобы ПСП-2 (Правдинское Свино Производство – Ред.), которое сегодня сохранилось, вышло на определенные объемы к январю 2019 года.

По словам Шевцовой, на пострадавшем от чумы свиней ПСП-1 находилось 111 тысяч животных. К окончанию было уничтожено 128 тысяч особей, потому что к тому времени произошел опорос. В личных же подсобных хозяйствах на 1 января этого года находилось 8 929 голов. Сейчас там осталось 808 голов.

- Это не значит, что все они были уничтожены и сожжены. Мы дали возможность относительно крупным хозяйствам убить свиней и реализовать мясо там, где не было вируса АЧС, - добавила Шевцова.