2018-09-19T23:13:00+03:00
Общество

Шевцова о последствиях АЧС: Речь уже не о конкурентоспособности, а о сохранении свиноводства в Калининградской области

По словам министра, предприниматели сами выбрали способ их поддержки со стороны правительства области
Иван МАРКОВ
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Наталья ШевцоваНаталья ШевцоваФото: Иван МАРКОВ
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В среду во время прямого эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ведущая спросила у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, хватает ли предпринимателям принятых правительством мер по борьбе с африканской чумой свиней.

- Большего хотят все, - ответила министр. – Это нормальное желание получить, если есть возможность, большую поддержку, потому что это делает тебя более конкурентоспособным. Но на сегодняшний день речь идет уже не о конкурентоспособности, а о сохранении этой отрасли в Калининградской области.

По словам Шевцовой, предприниматели сами решили, что самой рациональной поддержкой властей будет компенсация процентной ставки.

Напомним, из-за разразившейся АЧС в регионе уже фермеров и крупных сельхозпроизводителей уничтожено 140 тысяч свиней.

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