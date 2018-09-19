Шевцова о последствиях АЧС: Речь уже не о конкурентоспособности, а о сохранении свиноводства в Калининградской области
В среду во время прямого эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ведущая спросила у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, хватает ли предпринимателям принятых правительством мер по борьбе с африканской чумой свиней.
- Большего хотят все, - ответила министр. – Это нормальное желание получить, если есть возможность, большую поддержку, потому что это делает тебя более конкурентоспособным. Но на сегодняшний день речь идет уже не о конкурентоспособности, а о сохранении этой отрасли в Калининградской области.
По словам Шевцовой, предприниматели сами решили, что самой рациональной поддержкой властей будет компенсация процентной ставки.
Напомним, из-за разразившейся АЧС в регионе уже фермеров и крупных сельхозпроизводителей уничтожено 140 тысяч свиней.