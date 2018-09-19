Министр сельского хозяйства Калининградской области: Цены на свинину у нас существенно ниже, чем в России

19 Сент. 23:29 2018-09-19T23:30:43+03:00

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В среду в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова, заявила что цены на свинину действительно сильно выросли из-за настигшей регион африканской чумы свиней.

- Это общая тенденция, - пояснила министр. - Цены на мясо поднялись не только в Калининградской области, они первично поднялись в Российской Федерации. И цены на мясо-сырье в Калининградской области существенно ниже, чем в России.

Также, по словам Шевцовой, АЧС внесла «полный разлад» в экономику региона, проникнув на одно из крупнейших предприятий – «Правдинское Свино Производство», где содержалось 80% его поголовья.