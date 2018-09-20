В Багратионовском районе фельдшерско-акушерский пункт достроят в следующем году

20 Сент. 09:51 2018-09-20T09:53:03+03:00

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В 2019 году из бюджета Калининградской области выделят миллион рублей на завершение работ в поселке Ново-Московское Багратионовского района, остановленных в 2016 году. Об этом сообщает пресс-службе регионального правительства со ссылкой на губернатора, который провел прием граждан.

Как рассказал глава Багратионовского городского округа Максим Азов, в процессе эксплуатации ФАП были выявлены многочисленные недостатки, которые не позволяют использовать его. По итогам судебных разбирательств компанию «Калининградсити», выполнявшую монтаж, обязали оплатить штраф и судебные издержки. Однако фирма экономическую деятельность не ведет, на ее счету уже 16 исполнительных производств, проигнорированных должником.

- Проектно-сметная документация на завершение работ по монтажу модульного ФАП в поселке уже составлена и проходит проверку. Вопрос с обеспечением кадровым наполнением пункта уже решен, – сказал Антон Алиханов.