2018-09-20T10:11:00+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Ротором»

Наша команда не смогла одолеть соперника из Волгограда
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская «Балтика» провела в среду, 19 сентября, домашнюю игру с «Ротором» из Волгограда. Как сообщает пресс-служба ФК «Балтика», с первых минут калининградцы взяли инициативу в свои руки, оккупировав половину поля гостей. В первом тайме шанс открыть счет упустил Максим Григорьев, который за несколько секунд до перерыва не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме Владимир Дядюн из «Балтики» забил гол. Однако, Алексей Друзин из «Ротора» сравнял счет. Итог 1:1.

«Если резюмировать, то игра, несмотря на невысокий темп, вместила много ударов, голевых моментов и держала в напряжении до последней секунды. Но представители обеих команд остались недовольны потерей очков», - говорится на сайте «Балтики».

Сейчас «Балтика» с 11 очками занимает 16 строчку в турнирной таблице ФНЛ.

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