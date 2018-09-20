В Калининграде в четверг ГИБДД проведет рейды на ж/д переездах

20 Сент. 11:12 2018-09-20T11:17:43+03:00

В течение сегодняшнего дня будут осмотрены несколько переездов железной дороги

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В четверг 20 сентября в Калининграде проведут рейды по безопасности на переездах железной дороги. Как сообщает пресс-служба КЖД, направлены они на профилактику дорожно-транспортных происшествий на ж/д переездах.

В ходе рейдов сотрудники дирекции инфраструктуры и ГИБДД осмотрят переезды и проведут профилактическую работу с владельцами автомобилей.

Отмечается, что в сентябре этого года в план проведения рейдов включены 37 железнодорожных переездов в Калининграде, Балтийске, Мамоново, Советске, Гурьевске, Черняховске и Нестерове.

Всего с начала текущего года было проведено 144 рейда, по итогам которых сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 406 нарушений правил проезда железнодорожных переездов. 59 автомобилистов были привлечены к административной ответственности.