Глава Корпорации развития Калининградской области уходит в отставку

20 Сент. 12:07 2018-09-20T12:08:30+03:00

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Глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный уходит в отставку. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Business FM — Калининград».

- О причинах увольнения надо работодателя спросить, но это его суверенное право. Я его очень уважаю. Сменщик у меня очень толковый. Андрей Толмачёв, я его очень уважаю как большого умничку, - заявил Зарудный.

При этом он подчеркнуло, что «меня не сократили, все произошло по обоюдному согласию сторон».

- Следующее место работы — это фитнес-зал и бассейн. Поработаю над собой, - сказал Владимир Зарудный.