2018-09-20T12:13:26+03:00
Общество

В Калининграде отремонтируют памятный знак морякам-балтийцам

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде приведут в порядок памятный знак морякам-балтийцам. Как сообщает пресс-служба мэрии, год назад в ходе обследования территории было выявлено, что площадка, на которой расположен памятный знак морякам-балтийцам, сложена из грунтов, которые имеют низкие прочностные характеристики, и невысокую несущую способность, стела имеет большую парусность и недопустимый крен. В результате техническое состояние стелы было признано аварийным.

- На первом этапе реконструкции памятного знака будут организованы работы по демонтажу аварийной стелы, на втором этапе будут выполнены работы по капитальному ремонту оставшихся элементов памятного знака, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас уже объявлен аукцион по отбору подрядчика, который выполнит работы по демонтажу бетонной стелы. При этом, архитектурное решение по обновлению памятного знака и внешний облик, который он получит в ходе реконструкции, перед началом работ вынесут на общественное обсуждение.

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