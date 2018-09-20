Под Славском нашли пропавшего мужчину, он провел пять суток в лесу

20 Сент. 12:15 2018-09-20T12:15:08+03:00

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Вечером в среду 19 сентября под Славском нашли пропавшего еще в субботу пожилого мужчину. Об этом сообщают волонтеры в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в социальных сетях.

«Это огромное счастье. Пять дней в лесу и в поле! Вот что значит успеть отреагировать вовремя! Жизнь человека в таких ситуациях идет на минуты. Ребята, спасибо огромное всем. Это просто чудо!», - пишут в группе.

Волонтеры отметили, что мужчина прошел медицинское обследование. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.

Напомним, в Славском районе с субботу 15 сентября шли поиски мужчины, который ушел в лес, расположенный юго-западнее поселка Пригородное.

Всего в поисках принимал участие 31 человек и 5 единиц техники, волонтеры.