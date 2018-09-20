В Калининграде около колонии задержали мужчину со 150 граммами марихуаны

20 Сент. 12:20 2018-09-20T12:32:16+03:00

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В Калининграде задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Подозрительного мужчину, который нервничал и постоянно оглядывался по сторонам, полицейские заметили около колонии №9 на Советском проспекте. Правоохранители приняли решение провести личный досмотр, в ходе которого у прохожего нашли пакет с 150 гр. марихуаны.

В отношении 33-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.