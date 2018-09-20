В Калининграде гендиректора фирмы оштрафовали за невыполнение условий госконтракта
306 военная прокуратура гарнизона Балтийского флота во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области провела проверку соблюдения компанией «Империя» требований законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
В результате проверки, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, выяснилось, что фирма не выполнила в установленный госконтрактом срок ремонт оборудования Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
- В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора компании «Империя» военный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, - отметили в пресс-службе.
По результатам рассмотрения материалов, представленных военной прокуратурой, управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначило ему наказание в виде штрафа.