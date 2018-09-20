В Калининграде гендиректора фирмы оштрафовали за невыполнение условий госконтракта

20 Сент. 12:38 2018-09-20T12:39:49+03:00

Компания "Империя" не смогла вовремя отремонтировать оборудование Погрануправления ФСБ России по Калининградской области

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306 военная прокуратура гарнизона Балтийского флота во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области провела проверку соблюдения компанией «Империя» требований законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

В результате проверки, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, выяснилось, что фирма не выполнила в установленный госконтрактом срок ремонт оборудования Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

- В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора компании «Империя» военный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, - отметили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения материалов, представленных военной прокуратурой, управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначило ему наказание в виде штрафа.