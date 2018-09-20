В Калининграде по горячим следам задержали уличного грабителя

20 Сент. 12:40 2018-09-20T12:41:19+03:00

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В Калинниграде полицейские по горячим следам задержали уличного грабителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, инцидент произошел на улице Нарвской. На 20-летнего калининградца напал неизвестный, избил его и отобрал мобильный телефон и 2 тысячи рублей.

Пострадавший смог запомнить приметы злоумышленника, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 23-летний местный житель.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия не опасного для жизни или здоровья», ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый в грабеже арестован.