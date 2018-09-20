В центре Калининграда загорелся и взорвался автомобиль

20 Сент. 14:40 2018-09-20T14:40:26+03:00

Инцидент произошел на пересечении площади Победы и проспекта Мира

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В четверг днем в районе 13:00 в самом центре Калининграда, на пересечении площади Победы с проспектом Мира загорелся автомобиль БМВ красного цвета. Как сообщают очевидцы, машина быстро загорелась, после чего взорвалась.

На место прибыл пожарный расчет, которому уже удалось сбить пламя и потушить возгорание. О причинах происшествия пока неизвестно, как не понятно, есть ли пострадавшие.