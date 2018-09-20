В центре Калининграда загорелся и взорвался автомобиль
Инцидент произошел на пересечении площади Победы и проспекта Мира
Горящий автомобиль на площади ПобедыФото: Скриншот сайта
Изменить размер текста:
В четверг днем в районе 13:00 в самом центре Калининграда, на пересечении площади Победы с проспектом Мира загорелся автомобиль БМВ красного цвета. Как сообщают очевидцы, машина быстро загорелась, после чего взорвалась.
На место прибыл пожарный расчет, которому уже удалось сбить пламя и потушить возгорание. О причинах происшествия пока неизвестно, как не понятно, есть ли пострадавшие.