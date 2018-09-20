20 Сент. 15:38 2018-09-20T15:38:47+03:00

Наш регион опробует на себе новейшие технологии

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Калининградская область станет пилотным регионом по современному озеленению. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на замглавы Минстроя России Андрея Чибиса, который выступил в среду 20 сентября на форуме «Сообщество».

В калининградской области намерены тестировать наиболее интересные и перспективные технологии озеленения. В том числе, будут изучаться технологии вертикального озеленения, принципы создания зеленого каркаса населенных пунктов.

- У нас богатое наследие в части зеленых зон в городе Калининграде. Поэтому мы вышли с инициативой к Минстрою России провести пилотный проект по современному озеленению у нас в регионе, – сказал губернатор Антон Алиханов.

- Озеленение способно принципиально изменить качество жизни людей в городе - смягчить климат, сделать более благоприятной экологическую обстановку, снизить уровень шума, в конце концов – украсить среду, – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис.