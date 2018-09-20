В Калининграде до 1 октября поэтапно будут перекрывать ул. Ломоносова

20 Сент. 16:12 2018-09-20T16:14:11+03:00

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В Калининграде с 21 сентября по 1 октября будут поэтапно закрывать сквозное движение транспорта по улице Ломоносова. При проведении I этапа работ - на участке от ул. Белорусской до ул. Соколиной, на II этапе ремонта – на участке от ул. Соколиной до Советского проспекта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, необходимо это для ремонта дорожного покрытия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В мэрии отметили, что на время закрытия движения по ул. Ломоносова автобусный маршрут № 26 направят по Советскому проспекту, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения.