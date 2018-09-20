В Калининграде площадку перед памятником Юлиусу Руппу засыпали гравием

20 Сент. 16:16 2018-09-20T16:17:05+03:00

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В Калининграде на острове Канта основание памятника кенигсбергскому общественному деятелю Юлиусу Руппу засыпали гравием. Напомним, ранее площадку, на которой была разбита клумба, забетонировали. В пресс-службе Кафедрального собора, перед которым стоит памятник, корреспондентам «Комсомолки» сообщили, что работы были противоаварийными, так как памятник якобы треснул и начал крениться. Сейчас же в пресс-службе пояснили, что гравий – всего лишь временное решение.

- Это сделано для того, чтобы не портить внешний вид памятника, - заявили в пресс-службе. – Дело в том, что памятный знак находится на видном месте, и рядом с ним гуляет много туристов. Тем не менее, решение временное, и на площадке вскоре появится покрытие из плитки, имитирующей брусчатку.