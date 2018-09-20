2018-09-20T16:59:00+03:00
Спорт

Новым главным тренером «Балтики» стал Игорь Ледяхов

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Игорь Ледяхов.Игорь Ледяхов.Фото: fc-baltika.ru
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Калининградская «Балтика» объявила о том, что новым главным тренером нашей команды стал 50-летний специалист Игорь Ледяхов. Об этом накануне сообщали ряд федеральных СМИ.

Раньше Игорь Анатольевич работал в ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Спартаке» (Москва), «Шиннике» (Ярославль), «Роторе» (Волгоград). Последним местом работы Ледяхова был играющий в Премьер-лиге грозненский «Ахмат». Ледяхов покинул команду 2 сентября после победного матча с «Уфой».

Напомним, в среду пост главного тренера «Балтики» покинул Валерий Непомнящий, который переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола. К домашней игре с «Ротором» балтийцев готовил Валерий Климов, который до этого работал в команде старшим тренером. Матч завершился вничью 1:1.

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