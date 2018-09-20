Под Балтийском в кювет опрокинулась «Ауди»: пострадала 5-летняя девочка

20 Сент. 16:40 2018-09-20T16:40:51+03:00

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В среду днем на автодороге Калининград - Балтийск в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летняя водитель «Ауди» не справилась с управлением и совершила съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили водитель и 5-летняя пассажирка.

Также два человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Энергетиков и Дзержинского. Там водитель «Рено» не уступил дорогу и протаранил «Фольксваген», который затем отбросило на грузовик. В результате аварии травмы получили водитель «Рено», 28-летняя водитель и 43-летний пассажир «Фольксвагена».