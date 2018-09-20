2018-09-20T16:40:51+03:00
Происшествия

Под Балтийском в кювет опрокинулась «Ауди»: пострадала 5-летняя девочка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В среду днем на автодороге Калининград - Балтийск в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летняя водитель «Ауди» не справилась с управлением и совершила съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили водитель и 5-летняя пассажирка.

Также два человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Энергетиков и Дзержинского. Там водитель «Рено» не уступил дорогу и протаранил «Фольксваген», который затем отбросило на грузовик. В результате аварии травмы получили водитель «Рено», 28-летняя водитель и 43-летний пассажир «Фольксвагена».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале