2018-09-20T16:57:16+03:00
Общество

Мастер-план острова Октябрьский в Калининграде разработает компания из Великобритании

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Проектное бюро LDA из Великобритании стало победителем конкурса на разработку мастер-плана острова Октябрьский в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В закрытом конкурсе приняли участие 28 компаний из 12 стран, а для участия в заключительной части были отобраны пять команд из России, Швеции, Франции, Италии и Великобритании.

В консорциуме с победителем будут работать MAP Architects (Россия) и WSP (Великобритания). Каждая компания отвечает за свою область работ: LDA – градостроительство, архитектура, ландшафтная архитектура, устойчивое развитие, умные технологии; MAP Architects – градостроительство и архитектура; WSP – транспорт, устойчивое развитие и умные технологии.

- Ожидается, что разработка мастер-плана завершится в январе 2019 года, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Компания-победитель сделает мастер-план на весь остров, а не только на ту часть, которая уже облагорожена. Мы хотели бы получить качественную архитектурную детализацию этой территории.

В пресс-службе правительства добавили, что перед участниками конкурса стояла задача разработать мастер-план острова с учетом перспективных планов развития территории: специального административного района и культурно-спортивного хаба. Также были установлены особые требования к застройке для создания на острове комфортной городской среды. Комплексное освоение острова займет около 25 лет.

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