2018-09-20T17:09:26+03:00
Общество

С калининградца-браконьера взыскивают 300 тысяч за двух пойманных кабанов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Нестеровский районный суд начал рассматривать иск о взыскании с местного жителя ущерба от незаконной охоты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В феврале этого года мужчина установил в парке Виштынецкий четыре ловушки для животных и поймал двух самок кабана. После этого он перенес животных к себе в надворную постройку и разделал туши

Ранее суд признал его виновным в незаконной охоте и приговорил к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Теперь браконьеру придется и возмещать причиненный государству узер, который оценили в 300 тысяч рублей.

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