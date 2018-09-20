2018-09-20T17:17:05+03:00
Происшествия

Пьяный калининградец до полусмерти избил свою 90-летнюю бабушку

Следующие пять лет горожанин проведет в исправительной колонии общего режима
Игорь ОРЕХОВ
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В ночь на 7 марта в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту в Калининграде пьяный горожанин накинулся на свою бабушку с кулаками. «Травма груди, переломы ребер, черепно-мозговая травма…» - перечисляли чуть позже врачи больницы, куда доставили потерпевшую. Чудо, что 90-летняя пенсионерка вообще осталась жива после такого избиения!

Еще по ходу предварительного следствия, а затем и в суде успевший поднатореть в особенностях действующего законодательства внучек ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Еще бы – в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление! Впрочем, гособвинитель и сама бабушка не возражали, а значит, и судья должен был согласиться.

В итоге Московский районный суд определил буйного внука в исправительную колонию общего режима сроком на пять лет.

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