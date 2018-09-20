2018-09-20T17:24:16+03:00
Спорт

В Калининград приедет фигурист Алексей Ягудин, чтобы пронести факел зимней Универсиады-2019

Помимо него в регионе определились с 24 факелоносцами
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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В Калининграде готовятся этапу Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады-2019, который пройдет 3 октября.

Как сообщили «Комсомолке» в министерстве спорта Калининградской области, 25 факелоносцев пробегут по центральным улицам города.

В списке тех, кто пронесет факел в Калининграде, значится чемпион Олимпийских игр (Солт-Лейк-Сити, 2002), 4-кратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин.

В список факелоносцев вошли также общественные деятели, политики и спортсмены.

Факел понесут: пятикратная олимпийская чемпионка и министр спорта региона Наталья Ищенко, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Ашапатов, руководитель благотворительного центра помощи детям София Лагутинская, обладатель бронзы XXIII Сурдлимпийских игр, каратист Никита Помазков, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, бронзовая призерка XXIX Летней Универсиады 2017 года Анжела Гаспарян, директор Волонтерского центра МЧ-2018 Мария Саушкина, серебряный призер Чемпионата мира по керлингу среди глухих 2017 года Ольга Ярославцева и другие.

Церемония встречи огня и старт Эстафеты запланированы у собора на острове Канта, а финиш и зажжение городской чаши состоятся на территории у главного корпуса БФУ имени Канта.

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