Силанов возмутился захламленным участком в центре Калининграда

20 Сент. 17:32 2018-09-20T17:33:35+03:00

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Глава Калининграда Алексей Силанов потребовал очистить от мусора участок между гостиницами «Ибис» и «Ластадие». Об этом он заявил в ходе выездного совещания, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас эта территория представляет собой заросший травой, заваленный строительным мусором пустырь, часть которого используется, как импровизированная парковка.

- Это недопустимо, что в центре Калининграда - такой захламлённый участок, - заявил Силанов. По его словам, администрация города направит инвестору соответствующее предписание, кроме того, материалы загрязнению будут направлены в министерство природных ресурсов и экологии для принятия мер административного воздействия на собственника участка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, представители руководства гостиницы объяснили, что работы на участке начнутся в ближайшие дни, и пообещали огородить территорию, для обеспечения мер безопасности.

- Уже завтра по границам земельного участка должны начать установку строительного забора. В пятницу на объект повторно будут выезжать с проверкой специалисты отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, - добавили в пресс-службе мэрии.