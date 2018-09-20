2018-09-20T17:33:35+03:00
Общество

Силанов возмутился захламленным участком в центре Калининграда

Виктор Сергеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Глава Калининграда Алексей Силанов потребовал очистить от мусора участок между гостиницами «Ибис» и «Ластадие». Об этом он заявил в ходе выездного совещания, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас эта территория представляет собой заросший травой, заваленный строительным мусором пустырь, часть которого используется, как импровизированная парковка.

- Это недопустимо, что в центре Калининграда - такой захламлённый участок, - заявил Силанов. По его словам, администрация города направит инвестору соответствующее предписание, кроме того, материалы загрязнению будут направлены в министерство природных ресурсов и экологии для принятия мер административного воздействия на собственника участка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, представители руководства гостиницы объяснили, что работы на участке начнутся в ближайшие дни, и пообещали огородить территорию, для обеспечения мер безопасности.

- Уже завтра по границам земельного участка должны начать установку строительного забора. В пятницу на объект повторно будут выезжать с проверкой специалисты отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, - добавили в пресс-службе мэрии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале