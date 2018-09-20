2018-09-20T18:32:03+03:00
Экономика

Калининградским бизнесменам станет проще отправлять товары на экспорт

Предприниматели получили возможность проводить таможенное оформление непосредственно в отделениях почтовой связи.
Николай Литвинов
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Региональная Ассоциация экспортеров совместно с «Почтой России» и ФТС России согласовали упрощенный порядок отправки мелких пакетов и международных посылок. На сайте «Почты России» запущен онлайн-сервис, который автоматически генерирует таможенные декларации. При этом визит в таможенные органы не нужен.

Воспользоваться услугой могут отечественные производители и компании-экспортеры, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также компании, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.

Нововведение касается отправлений весом до 20 килограммов. Услуга предоставляется в трех калининградских почтовых отделениях. Посылки перевозят авиатранспортом, срок доставки составляет от 3 до 7 дней. Ориентировочные тарифы на отправку в страны Европы – от 4$ за 1 килограмм, в США – от 6$ за килограмм.

Более подробную информацию можно получить в Ассоциации экспортеров Калининградской области, в региональном представительстве «Почты России» и на официальном сайте компании: www.pochta.ru.

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