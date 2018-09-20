Калининградская полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве (фото)

20 Сент. 18:36 2018-09-20T18:36:27+03:00

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Отдел полиции №3 по Калининграду объявил в розыск Ананьева Владимира Сергеевича. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 29-летнего уроженца Кемерово подозревают в мошенничестве.

Если вы располагаете какими либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить ОУР ОП № 3 УМВД России по Калининграду или дежурную часть ОП № 3 по телефонам: 8 (4012) 552-098 или 8-911-858-60-25.