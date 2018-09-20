В Зеленоградск в пятницу пустят дополнительную электричку

20 Сент. 18:57 2018-09-20T18:58:58+03:00

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В Зеленоградск в пятницу 21 сентября назначили дополнительный поезд. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с благоприятным прогнозом погоды.

Поезд отправится с Северного вокзала в 10:45, проследует с остановкой в 10:50 на станции Кутузово Новое и прибудет в Зеленоградск в 11:11.

В обратном направлении экспресс пойдет из Зеленоградска в 11:28 и с остановками на станции Кутузово Новое (11:50) и Северном вокзале (11:55). Поезд прибудет на Южный вокзал Калининград в полдень.