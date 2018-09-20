В Калининграде стартовал патриотический проект «Пост №1»

20 Сент. 19:24 2018-09-20T19:25:16+03:00

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В Калининграде на мемориале 1200 воинам-гвардейцам школьные караулы заступили на первую вахту осеннего этапа патриотического проекта «Пост №1».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, открыли проект ребята из «Школы будущего» (пос. Большое Исаково), школы имени Пацаева (Нестеров) и средней школы Правдинска. Первый караул получил знамя акции, которое символично будет передаваться каждой заступающей команде.

Участники проекта – молодые люди старше 13 лет. Среди них – представители образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и т.д.

Всего участниками осеннего этапа станут 37 команд.

Заступления на «Пост №1» будут проходить каждую неделю до 19 октября – в четверг и пятницу. В течение двух дней, 4 и 19 октября, на вахту будут заступать по три караула, в остальные дни – по четыре. Начало – в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00.

Проект «Пост №1» – дань памяти и уважения нашей молодежи защитникам Родины.