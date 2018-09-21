В Прегольском ночью сгорела дача
Пожар тушили 11 человек
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на пятницу 21 сентября пожар случился в поселке Прегольском под Калининградом. На часах было 00.22, когда поступило сообщение о том, что на улице Прегольской горит дом.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сгорел деревянный одноэтажный дачный домик.
О пострадавших не сообщается.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 11 человек и 2 единицы техники.