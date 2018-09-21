2018-09-21T10:16:09+03:00
Общество

Не стало актрисы Калининградского драмтеатра Натальи Высоцкой

Старожил сцены, она проработала в нашей драме больше 50 лет
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Наталья Высоцкая.Наталья Высоцкая.Фото: Калининградский областной драматический театр
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Прекрасная актриса, легенда Калининградского драматического театра Наталья Высоцкая ушла 20 сентября.

-Полвека она прослужила на наших подмостках. Яркая, жизнерадостная, харизматичная, удивительно талантливая,- говорят о Наталье Аркадьевне в театре.

Наталья Высоцкая родилась в Саратове, после окончания Саратовского театрального училища в 1968 году она работала в Калининградском областном драматическом театре. На его подмостках талантливая актриса создала сотни ярких, запоминающихся образов, которые вошли в историю театра. Наталья Высоцкая снискала огромную любовь и уважение не одного поколения калининградцев.

Прощание с актрисой состоится в нижнем фойе театра в субботу, 22 сентября с 9.00 до 9.45.

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