21 Сент. 10:40 2018-09-21T10:41:10+03:00

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В Калининграде предложили заменить все дождеприемные колодцы довоенной постройки на колодцы увеличенного размера из железобетона с установкой антивандальной защиты. Об этом заявил Представитель МБУ «Гидротехник» Сергей Асташов на прошедшем заседании технического совета, сообщает пресс-служба мэрии.

По его словам, в Калининграде сегодня около 4000 ливневых колодцев с люками находятся на обслуживании «Гидротехника», и ежемесячно какие-то из них приходится менять и восстанавливать.

- Большей частью из-за того, что их намеренно повреждают, - сказал эксперт. Он добавил, что новые колодцы практически вдвое шире диаметром, чем доставшиеся городу в наследство. Размер существующих 50Х50, что затрудняет их обслуживание, поскольку невозможно спуститься на дно колодца, чтобы его почистить от листвы и мусора.