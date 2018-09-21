Полиция объявила в розыск жительницу Немана за ложный донос
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции №3 Калининграда объявил в розыск Игамбердиеву Ларису Викторовну. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 40-летняя женщина подозревается в совершении заведомо ложного доноса о преступлении.
Если вам известно местонахождение данной гражданки, просьба сообщить в ОУР ОП № 3 УМВД России по Калининграду или дежурную часть ОП № 3 по телефонам: 8 (4012) 552-098 или 8-911-858-60-25.