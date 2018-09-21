В Багратионовске мужчина вывел из строя комплекс фотофиксации

21 Сент. 11:12 2018-09-21T11:13:01+03:00

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В Багратионовском районе мужчина вывел из строя комплекс фотофиксации административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Центральной в поселке Гвардейский, ущерб составил 160 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый безработный житель Багратионовска.

- По предварительным данным, молодой человек ночью взломал дверь распределительного щитка комплекса фиксации правонарушений, откуда похитил источник бесперебойного питания и три аккумуляторные батареи. Злоумышленник планировал продать похищенное имущество, но был задержан полицейскими, - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».