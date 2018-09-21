В Багратионовске мужчина вывел из строя комплекс фотофиксации
В Багратионовском районе мужчина вывел из строя комплекс фотофиксации административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Центральной в поселке Гвардейский, ущерб составил 160 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый безработный житель Багратионовска.
- По предварительным данным, молодой человек ночью взломал дверь распределительного щитка комплекса фиксации правонарушений, откуда похитил источник бесперебойного питания и три аккумуляторные батареи. Злоумышленник планировал продать похищенное имущество, но был задержан полицейскими, - отметили в пресс-службе УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».