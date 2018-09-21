2018-09-21T11:16:21+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества на четырех улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу, 21 сентября, не будет электричества.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 18 часов света не будет в Московском районе на ул. Октябрьской 3, 3а, 3б. До 20 часов отключено электричество будет отключено в этом районе на ул. Тихорецкой 45 и в пер. Восточном 1,2,3,4,5,6.

В Центральном районе электричество будет отключено до 20 часов на ул. Марш. Борзова 26-38, 39-41, 40-48.

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