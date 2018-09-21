2018-09-21T11:36:00+03:00
Дом. Семья

В Калининградском зоопарке впервые родилась патагонская мара

Детеныш появился 22 июля, но известно об этом стало только сейчас
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В Калининградском зоопарке впервые появилось потомство у пары патагонских мар.

Детеныш родился 22 июля, но только недавно родители стали выводить его «в свет». Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Родителями малышки стали Трус и Тучка (она же Зайка). Оба животных родились в 2015 году и это их первый приплод.

Сейчас детеныш питается материнским молоком, но уже пробует взрослую пищу.

Ежедневно животные получают зерновую смесь, семечки, горох, бананы, яблоки, вареный и сырой картофель, салат. И все же особенную страсть мары испытывают к арбузам.

Патагонские мары впервые появились в коллекции Калининградского зоопарка в 2015 г. Животные прибыли из Ленинградского зоопарка.

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