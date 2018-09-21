В Калининградском зоопарке впервые родилась патагонская мара
В Калининградском зоопарке впервые появилось потомство у пары патагонских мар.
Детеныш родился 22 июля, но только недавно родители стали выводить его «в свет». Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.
Родителями малышки стали Трус и Тучка (она же Зайка). Оба животных родились в 2015 году и это их первый приплод.
Сейчас детеныш питается материнским молоком, но уже пробует взрослую пищу.
Ежедневно животные получают зерновую смесь, семечки, горох, бананы, яблоки, вареный и сырой картофель, салат. И все же особенную страсть мары испытывают к арбузам.
Патагонские мары впервые появились в коллекции Калининградского зоопарка в 2015 г. Животные прибыли из Ленинградского зоопарка.