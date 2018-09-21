За сутки в Калининградской области сбили четырех пешеходов

21 Сент. 11:21 2018-09-21T11:21:50+03:00

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За сутки на дорогах Калининградской области произошло четыре наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

На улице Челнокова водитель «Нисана» сбил 61-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда мужчина получил травмы. На улице Батальной под колеса «Нисана» попала 73-летняя женщина, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда пенсионерка получила травмы.

На улице Ленина в Черняховске водитель БМВ сбил 62-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы

На первом километре автодороги Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное 30-летняя водитель «Тойоты» сбила выбежавшую на проезжую часть дороги женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы.