2018-09-21T11:25:33+03:00
Общество

В Калининградской области за сутки оштрафовали 15 пешеходов за нарушение ПДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За сутки в Калининградской области к административной ответственности привлекли 15 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1 500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, в первую очередь пешеходы должны помнить о том, что они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому они должны быть крайне осторожными и соблюдать Правила дорожного движения.

- Даже при разрешающем сигнале светофора можно продолжить движение, только убедившись в том, что водители уступают дорогу и оценив расстояние до приближающегося транспортного средства. При переходе через проезжую часть дороги зонты, капюшоны и гаджеты ограничивают видимость и отвлекают от дорожной ситуации, что может способствовать ДТП, - отметили в пресс-службе полиции.

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