Калининградский бизнесмен недоплатил налогов на миллионы рублей

21 Сент. 11:52 2018-09-21T11:52:46+03:00

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В региональном Управлении СКР объявили о завершении расследования уголовного дела об уклони от уплаты налогов в крупном размере. Перед судом предстанет 40-летний гендиректор одной из фирм, занимающихся монтажом лифтового оборудования.

Схема махинаций была, в общем, не сложной. С апреля по декабрь 2015 года бизнесмен регулярно завышал расходы своей фирмы в налоговых отчетах по НДС. Таким образом ему удалось «сэкономить» свыше 11,2 миллиона рублей. Арестованных судом по ходатайству следователя автомобиля, четырех жилых и двух нежилых помещений, принадлежащих обвиняемому, как раз оказалось достаточно для возмещения причиненного государству ущерба.

А вот сам обвиняемый вину так и не признал. Впрочем, как сообщили в УСКР, допрос порядка 20 свидетелей, изъятие и исследование финансово-хозяйственной документации фирмы позволили собрать достаточную доказательственную базу для того чтобы прокурор утвердил обвинительное заключение и дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.