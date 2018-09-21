В Калининградской области за лето нашли 40 заблудившихся грибников

21 Сент. 12:04 2018-09-21T12:04:34+03:00

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В Калининградской области продолжается грибной сезон – каждые выходные горожане выезжают в лес за опятами и подосиновиками. Увы, не всегда походы по грибы заканчиваются благополучно.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, с начала сезона сотрудники областного поисково-спасательного отряда участвовали в поисках 40 человек, в том числе - 8 детей.

Поиски проводились на территории Багратионовского, Черняховского, Озерского, Зеленоградского, Полесского, Славского, Гусевского, Краснознаменского и Гвардейского городских округов, а также Балтийского муниципального района.

Наряду со спасателями поисково-спасательного отряда МЧС России в поисках потерявшихся грибников принимали участие также сотрудники УВД и волонтеры и казаки.