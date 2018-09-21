Под Калининградом добыли янтарный самородок весом более 1,8 кг
Калининградский янтарный комбинат добыл крупный самородок янтаря весом 1830 граммов. Если он будет выставлен на аукцион, стартовая цена продажи составит порядка 600 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба комбината, принято решение назвать уникальный самородок «Камнем Мира».
Камень Мира – это самый крупный из девяти уникальных самородков, добытых в 2018 г.
- Раньше в Приморском карьере добывали лишь по 6-8 уникальных образцов за сезон. А в 2016 году мы извлекли из земли 14 камней – гигантов, в 2017 году — 19 янтарных самородков. Впервые за 30 лет в прошлом год был добыт трехкилограммовый янтарь, который получил название «Губернаторский», - сказал гендиректор янтарного комбината Михаил Зацепин.
Добытый образец представляет собой монолитный объемный кусок овальной формы, без сколов, видимых трещин и включений органического и неорганического происхождения. На поверхности камня многочисленные неглубокие раковины и небольшие включения рыхлого янтаря. Цвет светло-коричневый, желтый. Габаритные размеры 200*150*105 мм.