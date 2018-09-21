Под Калининградом добыли янтарный самородок весом более 1,8 кг

21 Сент. 12:12 2018-09-21T12:13:01+03:00

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Калининградский янтарный комбинат добыл крупный самородок янтаря весом 1830 граммов. Если он будет выставлен на аукцион, стартовая цена продажи составит порядка 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба комбината, принято решение назвать уникальный самородок «Камнем Мира».

Камень Мира – это самый крупный из девяти уникальных самородков, добытых в 2018 г.

- Раньше в Приморском карьере добывали лишь по 6-8 уникальных образцов за сезон. А в 2016 году мы извлекли из земли 14 камней – гигантов, в 2017 году — 19 янтарных самородков. Впервые за 30 лет в прошлом год был добыт трехкилограммовый янтарь, который получил название «Губернаторский», - сказал гендиректор янтарного комбината Михаил Зацепин.

Добытый образец представляет собой монолитный объемный кусок овальной формы, без сколов, видимых трещин и включений органического и неорганического происхождения. На поверхности камня многочисленные неглубокие раковины и небольшие включения рыхлого янтаря. Цвет светло-коричневый, желтый. Габаритные размеры 200*150*105 мм.