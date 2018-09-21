Музыкант Евгений Хавтан выступил с концертом на барке «Седов»

21 Сент. 12:43 2018-09-21T12:43:03+03:00

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Известный музыкант Евгений Хавтан, лидер и автор композиций групп «Браво» и «Los Havtanos» побывал на паруснике «Седов», где выступил с концертом. Зрителями стали члены экипажа, курсанты и практиканты «Клуба путешествий».

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, музыкант был рад дать концерт на столь необычной площадке. Хавтан спел новые песни старые хиты, такие, как «Король-оранжевое лето», «Дорога в облака» и др.

Завершился концерт исполнением на бис песни «Старый отель» и импровизированной автограф-сессией.

Уже сегодня, в пятницу 21 сентября, парусник «Седов», который находится в очередном рейсе, зашел в порт Таллин.