2018-09-21T13:31:02+03:00
Общество

В Калининграде по ночам на ремонт будут закрывать ж/д переезды на ул. Камской и Докука

Автомобилистам предлагают ехать в объезд
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде по ночам для автотранспорта на несколько дней будут закрывать железнодорожные переезды по ул.Камской и ул. Докука.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на ул. Камской сквозное движение на участке от дома № 12 до пер. Г. Тимофеевой 1-й будут закрывать с 22:00 (до 6 утра) 21, 24, 25, 26, 27 и 28 сентября.

Автомобилистам в мэрии рекомендуют объезжать закрытый участок по ул. А. Суворова, ул. Большой Окружной.

Дважды по ночам будут закрывать участок ул. Докука от дома № 43 до Советского проспекта. Там будут менять дефектные рельсы на ж/д переезде направления Калининград – Пионерский.

Сквозное движение на участке ул. Докука в районе переезда будут закрывать:

с 21 часа 24.09.2018 до 06 часов 25.09.2018;

с 21 часа 25.09.2018 до 06 часов 26.09.2018.

Объезд – по Советскому проспекту и ул. Габайдулина.

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