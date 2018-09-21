Под Зеленоградском впервые за 20 лет начали чистить русло реки Медвежья
Как говорят власти, раньше на это просто не было денег
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградском округе приступили к очистке реки Медвежья. В администрации Зеленоградска отмечают, что речь идет об очистке мелиоративного канала федеральной собственности водоприемника, который не чистили около 20 лет. Причина бездействия – отсутствие финансирования.
Напомним, в прошлом году обилие осадков и снижение пропускной способности каналов стали причиной подтопления нескольких населенных пунктов под Зеленоградском.
Тогда наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в поселках Грачевка, Заостровье, Малиновка, Вишневое. Только в Сосновке были подтоплены 12 придомовых территорий.