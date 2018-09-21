Прокуратура заставила подрядчика отремонтировать участок федеральной трассы в районе Гусева

21 Сент. 13:50 2018-09-21T13:50:50+03:00

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В Калининградской области подрядчик по требованию прокуратуры отремонтировал участок федеральной трассы Калининград-Нестеров. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Летом компания ООО «Виадук» в рамках госконтракта восстанавливала покрытие дороги в районе поселка Лермонтово. Однако уже в сентябре в ходе проверки на этой участке дороги обнаружили колею.

Как оказалось, при ремонте была нарушена технология укладки асфальта, после чего прокурор Гусева потребовал устранить нарушения. Сейчас работы на этом участке продолжаются.